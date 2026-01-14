Più poliziotti in strada in tutta la Campania, il piano assunzioni: oltre 100 solo a Napoli

Saranno 246 i nuovi agenti della Polizia di Stato che entreranno in servizio in Campania, prendendo servizio a Napoli, Caserta, Avellino e Benevento: si tratta di un provvedimento che rientra nell’ambito del piano assunzioni del Ministero dell’Interno per il trimestre gennaio-marzo 2026.

Nuovi agenti di Polizia in Campania: 141 solo a Napoli

A fornire i dati sulle nuove risorse da impiegare in Campania è Gennaro Cinque, già consigliere regionale della Campania, che ha commentato: “L’arrivo di 264 nuovi agenti della Polizia di Stato in Campania rappresenta una risposta concreta e non più rinviabile alla domanda di sicurezza che arriva dai nostri territori. E’ la dimostrazione che, quando c’è una filiera istituzionale che funziona, i risultati arrivano a beneficio dei cittadini”.

L’ex esponente del Consiglio Regionale accoglie con favore i numeri ripartiti sulle province campane. I rinforzi saranno, infatti, così suddivisi: 141 nuovi agenti a Napoli, 71 a Caserta, 32 a Salerno, 15 ad Avellino e 5 a Benevento.

“In questi anni, conoscendo a fondo le dinamiche della nostra regione e delle aree più esposte, ho sempre ribadito che la sicurezza non è un colore politico ma un diritto primario. Vedere oggi questo potenziamento, frutto dell’impegno del ministro Matteo Piantedosi, del sottosegretario Nicola Molteni e del coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi, è motivo di grande soddisfazione”.

L’aumento del numero di agenti presenti sul territorio ha l’obiettivo di restituire più decoro e una maggior serenità alle famiglie campane in termini di sicurezza. Continua Cinque: “Più uomini e donne dello Stato tra la gente significano non solo prevenzione della micro-criminalità ma anche una tutela maggiore per le fasce deboli e un deterrente formidabile contro l’illegalità diffusa. E’ così che si difende il territorio: con i fatti e con la presenza costante, non con i proclami. Questo è un segnale di attenzione per la Campania che non può che vederci schierati al fianco di chi lavora per la legalità”.