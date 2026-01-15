Napoli, spari nella notte: 29enne ferito alla testa. È salvo per miracolo

Un drammatico episodio di sangue ha scosso la notte napoletana. Intorno alle 2:00 del 15 gennaio 2026, un giovane di 29 anni è giunto ferito al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini con un foro di proiettile alla testa.

Il giovane è stato immediatamente trasferito in sala operatoria, dove i chirurghi hanno estratto l’ogiva dalla regione frontale sinistra.

Un intervento che i medici hanno definito “miracoloso”: il proiettile, pur avendo colpito il cranio, è rimasto sottocute senza penetrare all’interno, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere fatali.

Il 29enne resta attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla vittima ai soccorritori, il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di un tentativo di rapina. Tuttavia, la versione è ora al vaglio degli inquirenti. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’attendibilità della testimonianza raccolta in ospedale.