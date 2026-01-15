Ischia, paura a scuola: quattro studenti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia

Momenti di forte apprensione in un istituto superiore di Casamicciola Terme, a Ischia, dove quattro ragazzi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale «Anna Rizzoli» di Lacco Ameno a seguito di malori improvvisi.

I giovani avevano appena consumato dell’acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata e acquistata all’interno della scuola, quando hanno iniziato ad accusare i primi sintomi di quella che si sospetta essere un’intossicazione.

Tre degli studenti sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva per il monitoraggio previsto dai protocolli, mentre una quarta ragazza è stata trattenuta in via precauzionale dopo aver solo assaggiato il prodotto.

Le autorità si sono immediatamente attivate per fare luce sull’accaduto. I carabinieri della stazione locale hanno già provveduto al sequestro delle bottiglie e all’ascolto dei genitori per ricostruire l’esatta dinamica dell’acquisto.

Contemporaneamente, il Centro di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha avviato le procedure per risalire al lotto di produzione dell’acqua, un passaggio fondamentale per decidere se ritirare precauzionalmente l’intera partita dal commercio.

Al momento le condizioni dei ragazzi restano stabili e non preoccupano i medici, ma si attendono ora i risultati degli accertamenti tossicologici e delle analisi di laboratorio sul materiale sequestrato per capire se si sia trattato di un caso isolato o di un difetto di produzione più esteso.