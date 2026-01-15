Incidente sul lavoro a Castel di Sangro: operaio napoletano precipita dall’impalcatura, è grave

Gravissimo incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Un operaio di origini napoletane è rimasto ferito dopo una drammatica caduta da un’impalcatura all’interno del cantiere dell’ospedale cittadino, dove sono attualmente in corso interventi di adeguamento strutturale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa cinque metri per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto con il suolo è stato violentissimo, rendendo immediatamente chiaro ai colleghi presenti la gravità della situazione.

La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, data la criticità del quadro clinico, ha richiesto l’invio dell’elisoccorso. Il lavoratore è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale civile dell’Aquila.

Attualmente l’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni e i medici hanno mantenuto la prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i tecnici competenti e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere.