Rubava nelle cappelle e nelle tombe al cimitero, i furti in Campania: è stato arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi all’interno del cimitero di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno: avrebbe sottratto diversi oggetti all’interno delle cappelle.

Furti al cimitero tra cappelle e tombe: arresto a Paestum

Stando a quanto emerso, il soggetto si sarebbe impossessato di oggetti di ornamento contenuti nelle cappelle funerarie e nelle tombe. Furti ripetuti in diverse occasioni nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2025.

I militari, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura, hanno arrestato l’uomo, disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari. L’accusa è di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento.

Una vicenda che ha particolarmente indignato i cittadini che periodicamente si recano al cimitero per onorare la memoria dei loro cari. Oltre al mancato rispetto per chi non c’è più, in molti si sono ritrovati a fare i conti con la sparizione di oggetti di valore soprattutto affettivo.