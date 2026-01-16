Biblioteca dei Girolamini verso la riapertura: rinasce il complesso mozzafiato di Napoli

Rinasce la Biblioteca dei Girolamini a Napoli: in primavera è prevista la riapertura decisiva del complesso, dopo anni di chiusura segnati dai furti del 2012.

Meraviglia a Napoli: Biblioteca dei Girolamini verso la riapertura

A fare il punto della situazione è la direttrice del sito Antonella Cucciniello, in un’intervista rilasciata a Il Mattino. Dopo decenni di chiusura, il complesso ha riaperto in parte due anni fa raggiungendo numeri di presenze stabili, tra le 1550 e le 2000 unità. Dati che secondo la direttrice collocano i Girolamini accanto a realtà consolidate come Ercolano e i Campi Flegrei.

Al centro dell’attenzione resta la riapertura della biblioteca definita dalla direttrice “l’ultimo tassello per risanare le ferite aperte“. L’apertura è prevista in primavera con una mostra dedicata alla biblioteca rinascimentale di Andrea Matteo III di Acquaviva, oggi dispersa ma in parte ancora presente attraverso preziosi codici conservati ai Girolamini.

La storia del complesso dei Girolamini: il furto e la chiusura della biblioteca

Il Complesso dei Girolamini a Napoli è un vasto complesso monumentale con chiesa, chiostri, biblioteca e quadreria, legato all‘Ordine di San Filippo Neri, che prese il nome dalla chiesa romana di San Girolamo della Carità. Nato intorno al 1500, rappresenta un luogo di grande storia e cultura.

I Filippini erano fra i gruppi religiosi più avanzati a livello pastorale e culturale, aperti nei confronti delle diverse classi sociali, dediti alla carità e alla predicazione, nonché ai valori dello studio, delle arti e della musica. Ne sono testimonianza alcune istituzioni aperte all’esterno, come la Quadreria e la Biblioteca.

Il furto alla Biblioteca dei Girolamini di Napoli, fu scoperto nel 2012. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, l’ex direttore, Massimo Marino De Caro, è stato condannato per il trafugamento di circa 2.300 volumi antichi, tra cui un‘edizione di Galileo, con una pena complessiva di 12 anni e 3 mesi.