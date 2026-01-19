Apre il Teatro Beppe Vessicchio: il primo intitolato al direttore d’orchestra più amato d’Italia

Lo scorso 17 gennaio, a Cardito, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione e intitolazione al maestro e direttore d’orchestra Beppe Vessicchio del nuovo Teatro Comunale, realizzato grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli di 4 milioni di euro.

A Cardito il Teatro Beppe Vessicchio: il primo intitolato al maestro

La struttura, situata in via Biagio Castiello, all’incrocio con viale I maggio, è stata inaugurata alla presenza del sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, del prefetto di Napoli Michele Di Bari, del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e del sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo (che ricopre anche il ruolo di vicesindaco della Città Metropolitana).

Nel corso dell’evento, i sindaci Cirillo e Manfredi hanno consegnato simbolicamente le chiavi della città ad Alessia Vessicchio, a testimonianza del legame profondo tra la famiglia Vessicchio e la comunità carditese. Si tratta della prima struttura d’Italia intitolata al direttore d’orchestra napoletano scomparso lo scorso novembre.

“Con il cuore colmo di emozione e orgoglio, possiamo dire che il nostro Teatro Comunale porta il nome del maestro Peppe Vessicchio. Un gesto carico di significato, di amore per la cultura, per la musica e per la nostra comunità. Siamo i primi in Italia a intitolare una struttura al maestro Vessicchio: un segno concreto di riconoscenza verso un artista straordinario che ha saputo portare la musica italiana nel mondo, sempre con grande professionalità” – ha dichiarato il primo cittadino di Cardito.

“Un grazie sincero e profondo va ad Alessia Vessicchio, per essere stata qui con noi, per aver condiviso questo momento così intenso e per averci permesso di custodire e onorare la memoria di suo padre che continuerà a vivere nel tempo. Grazie agli amici Gaetano Manfredi e Mario Casillo per aver condiviso un momento così importante”.

“Da oggi le note del maestro Vessicchio partono da Cardito e risuonano in tutta Italia. Il nostro teatro non è solo un edificio: è un simbolo, un seme di bellezza, cultura e speranza per le nuove generazioni. Grazie maestro per tutto quello che ci hai donato”.