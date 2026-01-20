Tragico schianto tra auto e bus, fidanzati morti: Gianvito e Denise avevano 18 e 15 anni

Tragedia ad Acquaviva, in provincia di Bari, dove a seguito di un grave incidente hanno perso la vita due fidanzati, morti rispettivamente a 18 e 15 anni.

Incidente Acquaviva, fidanzati morti: avevano 18 e 15 anni

Si chiamavano Gianvito Novielli e Denise Buffoni le due giovani vittime dello schianto mortale che ha coinvolto tre veicoli e un autobus nella serata di ieri. Un amico della coppia, che si trovava in auto con loro, è ricoverato al Miulli.

Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, i tre giovani si sarebbero scontrati con altre due auto per cause ancora in corso di accertamento. In quel momento sarebbe sopraggiunto un autobus della Sita che non sarebbe riuscito ad evitare i veicoli in questione, travolgendoli in pieno.

“Un dolore che ci lascia senza parole. Oggi Acquaviva è ferita. Due giovani vite, Gianvito e Denise, sono state strappate in modo improvviso e crudele. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra insufficiente” – ha dichiarato il sindaco di Acquaviva Marco Lenoci.

“Scrivo da sindaco ma prima ancora da padre: il pensiero va subito alle famiglie, a chi ieri sera ha visto crollare il mondo addosso. A loro va l’abbraccio più forte, più silenzioso, più vero di tutta la nostra comunità. Un abbraccio che non consola ma che dice: non siete soli. Acquaviva piange due ragazzi che erano futuro, sogni, vita che iniziava appena. Prega per l’altro giovane coinvolto, che sta lottando tra la vita e la morte, e resta sospesa, incredula, davanti a un dolore che scuote tutti noi”.

“Per questo nelle prossime ore disporrò il lutto cittadino, non come atto formale ma come segno di una comunità che si ferma, che si raccoglie, che riconosce il peso immenso di questa perdita. Oggi il silenzio è rispetto, il raccoglimento è amore. La vicinanza è l’unica risposta possibile. Acquaviva è con voi, tutta”.