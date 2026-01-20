Il Vulcano Buono assume, 3 giorni di selezioni per tutti: settori e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro al Vulcano Buono di Nola che sta per lanciare la Fase 2 del rilancio della struttura con progetti e investimenti fino al 2030: prende il via il Recruiting Day per selezionare nuove risorse da impiegare all’interno del centro commerciale.

Il Vulcano Buono di Nola assume: lavoro al centro commerciale

Il noto centro commerciale apre la piattaforma lavoro annunciando una partnership con “E-Work”, primaria realtà europea per il reclutamento delle risorse umane. Un nuovo format, “Il Vulcano del Lavoro Buono”, verrà illustrato giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 nella sede di “VOCO Hotel”, all’interno del centro commerciale. In questa circostanza sarà presentato anche il “Vulcano Business Center”, uno spazio di coworking di circa 2mila metri quadrati che per estensione e offerta modulare è il primo in Italia in una smart city (Ingresso Amalfi, primo piano).

Il primo dei tre appuntamenti previsti dal progetto “Il Vulcano del Lavoro Buono” è l’iniziativa Recruiting Day che si svolge all’interno del Centro: un format strutturato, riconoscibile e replicabile, progettato per rendere il processo di selezione più accessibile, umano ed efficace.

La prima edizione de “Il Vulcano del Lavoro Buono” si svilupperà in tre giorni, il 29, 30 e 31 gennaio (Ingresso Positano al primo piano, nella sede di EDG Solution). Occasione di incontro tra candidati e aziende, con colloqui rapidi, attività di orientamento e una prima valutazione dei profili professionali. Il Recruiting Day rientra in un progetto più ampio che prevede tre appuntamenti strategici all’anno, in linea con i principali periodi di picco occupazionale. Le attività di selezione riguarderanno principalmente i settori Food, Retail e Facility, coinvolgendo sia profili operativi sia ruoli di responsabilità, in base alle esigenze dei brand presenti nel Vulcano Buono.

Per partecipare al Recruiting Day di gennaio e candidarsi alle posizioni aperte è disponibile una landing page dedicata, con tutte le informazioni utili e il form per l’invio delle candidature.