Chi è Paky Brunetti, Michele ne La Preside: da Pianura al successo in TV con Amici

Pasquale Brunetti, in arte Paky è il nuovo volto della serie La preside, la nuova fiction di Rai1: Michele, un ragazzo a tratti scontroso ma dal cuore profondamente tenero.

Chi è Paky Brunetti: Michele ne La Preside

Pasquale Brunetti è uno di quelli che ha costruito il proprio percorso passo dopo passo, partendo dalla danza per arrivare alla recitazione. Conosciuto inizialmente come Paky, si è fatto notare dal grande pubblico nel 2023 entrando nella scuola di Amici, prima di lavorare tra videoclip, tour e produzioni teatrali, come Mare Fuori, il musical (dove interpreta Pino ‘O Pazzo). Oggi è tra i volti emergenti della fiction italiana grazie al ruolo di Michele ne La Preside su Rai1, un personaggio complesso e sfaccettato che gli permette di raccontare, anche attraverso la finzione, frammenti della sua storia personale.

“Per costruirlo sono partito dai miei ricordi: anche io sono cresciuto in una periferia di Napoli non Caivano ma Pianura. Ricordo benissimo certi atteggiamenti un po’ pazzerelli che mi circondavano e che non potrei dimenticare. In fondo, anche se all’apparenza è un duro, Michele è un tenerone, e questo mi ha permesso di lavorare sulla mia parte più sensibile perché, in fondo, un po’ tenerone lo sono anch’io” – racconta Pasquale a Vanity fair.

Dal sogno del calcio alla danza: la scoperta che ha cambiato tutto

Pasquale racconta che da piccolo voleva fare il calciatore, ma le cose sono cambiate quando un amico chiese di accompagnarlo a danza. Nell’attesa, l’insegnante gli chiese di provare a danzare e da lì avrebbe scoperto la sua passione per il ballo. La madre ne fu felicissima ma inizialmente il padre no.

L’esperienza ad Amici e il rapporto con il padre

“Amici è arrivato per caso: sono stato cercato, ho sostenuto il provino e sono piaciuto. La cosa curiosa è che era proprio mio padre a insistere affinché entrassi nella scuola: e pensare che all’inizio non era troppo entusiasta del mio amore per il ballo” – ricorda Pasquale.

“Dopo amici non sono uscito di casa per due settimane perché avevo l’ansia di essere riconosciuto: sono una persona molto riservata e, all’inizio, l’esposizione mi terrorizzava. Però sono andato avanti con il mio lavoro vincendo subito l’audizione per il primo concerto di Elodie al Forum di Assago. È stata un’esperienza bellissima, anche perché Elodie è una cantante che vive a stretto contatto con i ballerini e ha una straordinaria etica del lavoro. Credo che, alla fine dei conti, la mia riservatezza abbia aiutato la mia arte, che è riuscita ad ammorbidirmi. Prima avevo molta paura a parlare in pubblico: dicevo due parole in croce e mi bloccavo. Gli spettacoli mi hanno fatto sciogliere”.