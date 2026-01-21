“No all’America’s Cup!”: manifestanti in piazza dopo la presentazione della manifestazione

Mentre le sale di Palazzo Reale ospitavano il debutto ufficiale dei team per l’America’s Cup 2027, trasformando Napoli nel centro della vela mondiale, all’esterno il clima era decisamente meno festoso.

Circa duecentocinquanta manifestanti, legati principalmente alle realtà territoriali di Bagnoli, si sono radunati in Piazza Plebiscito nonostante l’imponente dispositivo di sicurezza che ha blindato l’intero centro storico.

I movimenti Mare Libero e Rete per Bagnoli hanno scelto di contestare l’evento esponendo uno scatolone di cartone ribattezzato “America pacco”, un modo simbolico per denunciare quella che considerano una gestione fallimentare della riqualificazione urbana.

Al centro della protesta c’è il timore che i grandi eventi internazionali servano a nascondere operazioni speculative, mettendo in secondo piano la necessità urgente di bonificare i suoli e le acque dell’area ex Italsider.

Per i comitati, la priorità assoluta resta la restituzione di una spiaggia pubblica e gratuita alla cittadinanza, un obiettivo che vedono minacciato dai progetti legati alla competizione sportiva.

La tensione ambientale si è intrecciata con quella sociale quando in Piazza Trieste e Trento è confluito anche il corteo dei disoccupati del Comitato 7 novembre e del Cantiere 167 di Scampia, i quali chiedono risposte concrete sull’avvio dei corsi di formazione e sulle prospettive occupazionali.

La mobilitazione non si esaurisce però con la giornata di oggi, poiché gli attivisti hanno già fissato un nuovo appuntamento di protesta a Bagnoli per il prossimo 7 febbraio.

La sfida alle istituzioni è stata lanciata anche nel lungo periodo, con l’annuncio di una provocatoria “contro-regata” popolare prevista per il 2027. L’idea è quella di invadere il campo di gara con gommoni e pedalò per dimostrare che lo sviluppo della città non può prescindere dalla messa in sicurezza del territorio e dal rispetto delle reali necessità dei suoi abitanti.