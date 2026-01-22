Concorso in Rai, 47 posti disponibili: basta la terza media. Le info e come candidarsi

La RAI ha avviato una nuova procedura di selezione finalizzata all’inserimento di 47 nuove risorse di personale. Il reclutamento avverrà attraverso una selezione strutturata, basata sulla valutazione dei titoli e sul superamento di specifiche prove d’esame.

Tutto quello che c’è da sapere sul concorso in Rai

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Contratto Collettivo di Lavoro RAI per Quadri, Impiegati e Operai. Un’opportunità importante per i giovani che intendono entrare a far parte del servizio pubblico radiotelevisivo.

La figura professionale ricercata è quella di Specializzato della Produzione. Le risorse si occuperanno dell’installazione, gestione e manutenzione dei sistemi di illuminazione, delle apparecchiature tecniche per la ripresa e la diffusione audio e video, oltre che degli impianti fissi o mobili utilizzati durante le prove e le riprese televisive e radiofoniche.

Per partecipare alla selezione è necessario avere un’età compresa tra i 18 anni e i 29 anni e 364 giorni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e della patente di guida di categoria C o C1. Un requisito che rende il bando accessibile anche a chi non è in possesso di un diploma di scuola superiore.

Al momento della candidatura, ogni partecipante dovrà indicare una sola sede per la quale intende concorrere. La distribuzione dei posti disponibili prevede 20 posizioni a Roma, tre a Torino e un posto ciascuno a Napoli, Pescara, Potenza e Venezia.

La nuova selezione rappresenta un’interessante occasione occupazionale, soprattutto per i giovani interessati al settore tecnico e produttivo del mondo televisivo, offrendo un percorso di formazione e crescita professionale all’interno di una delle principali aziende pubbliche italiane.