“Aveva perso la parola, doveva andare ad Affari Tuoi”: l’amico di Enrico, il papà di Stefano

Un’ondata di affetto e vicinanza ha avvolto la famiglia di Stefano De Martino per la perdità del papà Enrico: tra questi Luigi Ferrone, primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli e grande amico del 61enne scomparso, che ha raccontato i suoi ultimi momenti di vita.

“Non parlava più”: l’amico di Enrico De Martino, papà di Stefano

“Gli ho parlato fino a tre giorni prima che si aggravasse. Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva” – ha dichiarato Ferrone intervistato da Il Mattino.

Enrico era intenzionato ad assistere dal vivo alla puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, per applaudire dal vivo suo figlio, alla conduzione del programma. Purtroppo, però, stando a quanto raccontato da Ferrone “si era ammalato e decidemmo di rimandare”.

Anche lui, come il figlio, era un ex ballerino professionista e proprio lo scorso novembre aveva preso parte al Premio Salerno Danza ricevendo un riconoscimento alla carriera. Era stato proprio Stefano a svelare che il papà aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Una carriera che avrebbe interrotto proprio quando la compagna, poi divenuta sua moglie, sarebbe rimasta incinta di Stefano, il loro primo figlio. Una decisione legata alla necessità di trovare un lavoro che gli permettesse di provvedere alla sua famiglia.

Enrico aveva lavorato anche nel Bar Stella, il locale di proprietà del nonno materno, situato a Torre Annunziata, che ha poi dato anche il nome ad un programma condotto da Stefano De Martino. Negli ultimi anni della sua vita, invece, si sarebbe dedicato alla gestione di alcune attività di ristorazione.