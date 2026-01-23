Perdita d’acqua, è crollato un palazzo nel Napoletano: tragedia sfiorata nella notte

Sarebbe crollato nella notte un palazzo sgomberato ieri a Casoria, in provincia di Napoli, a seguito del riscontro di una importante perdita idrica. Per fortuna non si registrano vittime né feriti. A renderlo noto è l’Ansa.

Casoria, crollato palazzo sgomberato: cosa è successo

Lo stabile, situato tra via Cavour e via Marconi, abitato da circa una ventina di famiglie, già nella giornata di ieri, per motivi di sicurezza, era stato evacuato. Una scelta dettata dalla necessità di effettuare le opportune verifiche di stabilità anche per i palazzi circostanti.

“Nel pomeriggio odierno si è verificata una perdita idrica in via Cavour, che ha interessato alcuni fabbricati. A scopo cautelativo, è stato disposto – con la chiusura della strada – lo sgombero temporaneo di alcuni palazzi. Le famiglie sono state supportate e assistite e, per motivi di sicurezza, passeranno la notte fuori dalle proprie abitazioni” – aveva comunicato ieri il sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

“Siamo sul posto insieme a Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, personale del Comune e di Ottogas per svolgere rilievi tecnici approfonditi e procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata. Contestualmente, è in corso la realizzazione di un bypass per consentire il ripristino dell’erogazione idrica nel più breve tempo possibile per i residenti di via Cavour e via Marconi. La situazione è sotto controllo e in costante monitoraggio. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili”.