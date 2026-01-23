Palazzo crollato, il sindaco: “Situazione delicata. Chiedo solidarietà per le famiglie coinvolte”

A seguito del crollo del palazzo nella notte a Casoria, il sindaco Raffaele Bene si è recato sul posto per aggiornare la cittadinanza.

Crollo palazzo a Casoria, il sindaco: “Situazione delicata”

Sarebbe stata una perdita idrica a spingere, già nel pomeriggio di ieri, le autorità a disporre lo sgombero dello stabile, abitato da circa una ventina di famiglia. Una scelta che avrebbe evitato la tragedia: nella notte, infatti, si sarebbe verificato il crollo parziale del fabbricato ma per fortuna, non essendovi nessuno all’interno, non si registrano vittime e feriti.

“Questa notte è avvenuto il crollo parziale del fabbricato in via Cavour sgomberato ieri, un evento che segna profondamente la nostra comunità. È una ferita aperta nel cuore della città, che richiede attenzione, rispetto e grande senso di responsabilità” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

“Sono sul posto dalle 6, con tutte le strutture comunali e di emergenza attivate. I Vigili del Fuoco sono presenti in modo costante, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza, insieme al personale del Comune. La situazione resta delicata, ed è seguita con il massimo rigore. Via Cavour rimane chiusa. Lo sgombero effettuato nella giornata di ieri ha evitato una tragedia ancora più grave. In questo momento difficile chiedo a tutti unità e solidarietà soprattutto per le famiglie coinvolte direttamente. La nostra città saprà reagire: ci rialzeremo, come abbiamo sempre fatto”.