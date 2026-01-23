Fuga di gas, esplode il piano terra di un palazzo: tutto devastato, distrutte anche 3 auto

Una violenta esplosione si è verificata questa mattina a Marcianise, al piano terra di un edificio, all’interno di un locale adibito a garage, probabilmente per una fuga di gas.

Esplosione in un palazzo a Marcianise: distrutto il garage

Lo scoppio ha avuto luogo all’alba. Intorno alle ore 7:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise è intervenuta sul posto, in viale XXIV Maggio, precipitandosi verso l’area interessata dall’esplosione.

La deflagrazione ha interessato un’area adibita a garage, che è risultata totalmente devastata dalla forza dell’esplosione. Secondo i primi rilievi effettuati la causa dell’incidente è riconducibile a una probabile fuga di gas.

L’onda d’urto è stata talmente potente da coinvolgere e danneggiare seriamente tre autovetture che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante i locali. Fortunatamente, nonostante l’entità dei danni, non si registrano feriti. Al momento del fatto non erano presenti persone nelle immediate vicinanze del punto di origine dell’esplosione. Sul posto sono tuttora in corso le operazioni di verifica strutturale e messa in sicurezza dell’intera area.

Nelle stesse ore a Casoria, in provincia di Napoli, si è verificato il crollo di un palazzo. Anche qui, per fortuna, non si registrano vittime in quanto già nella giornata di ieri lo stabile era stato evacuato a causa di una importante perdita idrica.