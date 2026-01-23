Medici del 118 derubati mentre salvano la vita di un paziente: borse prese dall’ambulanza

Un grave furto si è verificato a Napoli, nel quartiere Secondigliano, ai danni di medici e infermieri che, a bordo dell’ambulanza, si erano diretti sul posto per salvare la vita di un paziente. L’episodio è stato denunciato dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Furto nell’ambulanza a Secondigliano: la denuncia

I ladri avrebbero approfittato dell’assenza dei soccorritori all’interno del mezzo, impegnati ad assistere il paziente presso la propria abitazione, per impossessarsi dei loro averi, tra borse ed effetti personali lasciati sull’ambulanza.

“Ambulanza del 118 derubata durante un intervento a Secondigliano. Restituite la refurtiva” – si legge nella nota diffusa sui social dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha denunciato l’accaduto a difesa dei soccorritori.

“Alle ore 19:30 l’ambulanza del 118 “Miano”, in servizio per l’ASL Napoli 1 Centro, era impegnata in via del Cassano, nel quartiere Secondigliano, per un intervento di soccorso al domicilio di un paziente. Al termine dell’intervento, rientrato al mezzo, l’equipaggio ha fatto la spiacevole scoperta: uno dei vetri dell’ambulanza era stato infranto e alcune borse contenenti effetti personali dei soccorritori erano state sottratte”.

“Un gesto grave e inqualificabile, compiuto ai danni di operatori sanitari impegnati a salvare vite umane. L’associazione rivolge un appello agli autori del furto: se esiste ancora un minimo di coscienza civica, contattateci e provvedete alla restituzione di quanto rubato”.