Tragico incidente in via Argine, si schianta contro una cisterna: è morto a 55 anni

Gen 24, 2026 - Veronica Ronza

Carabinieri. Immagine di repertorio

Tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato in via Argine, a Napoli, dove un uomo a bordo della sua auto si sarebbe scontrato con una cisterna, perdendo la vita: è morto a 55 anni.

Napoli, incidente in via Argine: c’è un morto

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo era a bordo della sua auto quando si sarebbe schiantato contro una cisterna. Il sinistro si sarebbe verificato in piena notte, poco dopo la mezzanotte, causando il decesso della vittima, un uomo di 55 anni.

Secondo una prima ricostruzione è probabile che il 55enne abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, andando a colpire proprio la cisterna ferma a bordo strada. Un impatto violento che non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto, a seguito dell’incidente, la sezione Infortunistica stradale diretta da Vincenzo Cirillo. Sul luogo dell’incidente anche la Centrale operativa territoriale comandata da Lucio Sarnacchiaro. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto.

