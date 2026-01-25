Napoli, torna la paura nel centro storico: 22enne ferito da colpi d’arma da fuoco

Ancora spari nel centro di Napoli. Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per un giovane di 22 anni, C.B., arrivato al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco al gluteo destro.

L’episodio sarebbe avvenuto in via Santa Maria Ogni Bene, all’altezza del civico 26. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche, che durante il sopralluogo hanno rinvenuto una decina di bossoli, segno di una sparatoria particolarmente violenta.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento per l’estrazione dell’ogiva ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare la matrice dell’agguato.