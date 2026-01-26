Bagnoli si ribella, bloccati i camion dei “lavori” sulla colmata: “Vogliamo bonifica e spiaggia”

Dalle 5 di questa mattina i cittadini di Bagnoli sono scesi in strada per bloccare i camion dei lavori sulla colmata. Operazioni che vengono eseguite senza garanzie sulla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, in un’area devastata per decenni con ripercussioni gravissime sulla vita di chi ci abita.

Bloccati i camion dei lavori sulla colmata a Bagnoli

Gli abitanti di Bagnoli pretendono risposte e non sono disposti a chiudere gli occhi di fronte alla svendita del proprio quartiere. Il sindaco Manfredi, che è commissario straordinario con poteri pressoché illimitati, e la Giunta Comunale non hanno mai accettato il confronto con cittadini e comitati calando decisioni dall’alto. Il servizio di Report, dal quale l’immagine del primo cittadino è uscita letteralmente distrutta, ha evidenziato ancora di più quanto forte siano l’influenza e gli interessi di poteri più grandi e nascosti.

Ogni giorno, dalle ore 17, il presidio permanente in Piazza Bagnoli. Il 7 febbraio alle 10 invece ci sarà una grande manifestazione che partirà dalla stazione della Cumana.