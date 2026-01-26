Gigi D’Alessio alla Lazio… il pronipote del cantante firma con i biancocelesti

La Lazio è vicina all’ingaggio del giovane portiere Luigi D’Alessio (classe 2007) dal Benevento, con l’operazione di calciomercato che sembra ormai in dirittura d’arrivo secondo le ultime indiscrezioni emerse dai media sportivi.

Un Gigi D’Alessio nel calcio, è il pronipote del cantante

Il club biancoceleste sta seguendo da tempo il talento del settore giovanile giallorosso e potrebbe presto assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore, che verrebbe aggregato inizialmente alla formazione Primavera o all’Under 18.

Una curiosità che ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media è il suo legame familiare: Luigi D’Alessio è il pro-nipote del celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio, un dettaglio che aggiunge un pizzico di fascino mediatico all’operazione.

Il classe 2007, nonostante la giovane età, è considerato un prospetto interessante per il futuro tra i pali e la Lazio, con la sua capacità fisica e i margini di crescita, potrebbe essere la nuova scommessa nel reparto giovanile dei biancocelesti