Crolla un palazzo nel Napoletano, sale il numero degli sfollati: 115 persone fuori casa

A seguito del crollo del palazzo avvenuto lo scorso 23 gennaio in via Cavour, a Casoria, sale a 115 il numero degli sfollati. Ad effettuare un sopralluogo sul posto, in queste ultime ore, è stato il consigliere regionale Ciro Buonajuto.

Crollo palazzo a Casoria: 115 sfollati

Il consigliere Buonajuto, accompagnato dall’architetto Alessandro Puzone, questa mattina si è recato in via Cavour, dove una porzione di palazzina è crollata pare a seguito di una perdita idrica. Per fortuna, lo stabile era già stato evacuato e il cedimento non ha fatto registrare alcuna vittima.

In questo momento gli sfollati sono 115 poiché in mattinata 25 persone sono state costrette a lasciare la propria abitazione, ma il numero sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore. Nel corso del sopralluogo, Buonajuto e Puzone hanno verificato di persona l’evoluzione delle operazioni di assistenza, ascoltando le preoccupazioni dei cittadini sfollati e portando la solidarietà della Regione Campania al sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

“Sono stato qui per rendermi conto della situazione di persona, parlare con i cittadini, gli assistenti sociali immediatamente intervenuti e testimoniare, a nome della Regione, la nostra vicinanza a tutte le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case” – ha dichiarato Buonajuto.

“Voglio sottolineare che la tempestività con cui si è agito ha evitato una tragedia, sarebbe bastato un ritardo di poche ore per trovarci davanti a una strage. È fondamentale che tutte le istituzioni continuino a lavorare in modo coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini e offrire supporto a chi oggi sta vivendo un momento di grande difficoltà. I fondi per gli alloggi alternativi sono stati già stanziati, ora si deve accelerare per la messa in sicurezza degli edifici. Il nostro gruppo in Regione sarà pronto a fare tutto il necessario per individuare soluzioni rapide affinché l’emergenza che ha coinvolto queste famiglie termini al più presto”.