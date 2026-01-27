La nuova truffa: “Sua figlia è stata coinvolta in un incidente”. Napoletano arrestato a Roma

Ha tentato di raggirare un’anziana di Roma con la ormai nota truffa del finto carabiniere, ma il piano è fallito grazie a un dettaglio decisivo: la figlia della donna, che il truffatore diceva essere coinvolta in un grave incidente stradale, si trovava in realtà proprio in casa al momento della telefonata.

La tentata truffa e l’arresto dopo la richiesta di gioielli e soldi

L’uomo, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, aveva contattato telefonicamente l’anziana raccontandole che la figlia era responsabile di un serio sinistro e che, per “sistemare la situazione”, sarebbe stato necessario consegnare denaro e gioielli. Un copione purtroppo già visto, che questa volta però non ha avuto l’esito sperato.

La donna, compresa la truffa, ha fatto finta di credere al racconto e ha assecondato il truffatore, dando appuntamento a casa propria per la consegna di soldi e ori. Nel frattempo è scattato l’allarme e, quando l’uomo si è presentato per ritirare il bottino, ha trovato ad attenderlo gli agenti di polizia, pronti a intervenire.

Il finto carabiniere, un 56enne originario di Napoli, è stato immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di tentata truffa aggravata. L’episodio riaccende l’attenzione su una tipologia di raggiro particolarmente diffusa e insidiosa, che prende di mira soprattutto persone anziane facendo leva sulla paura e sull’affetto per i propri familiari.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla massima prudenza, ricordando che nessun appartenente alle istituzioni chiede denaro o gioielli per risolvere questioni legali o incidenti stradali, e di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.