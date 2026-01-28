Benevento, precipita un elicottero ultraleggero: un morto ed un ferito grave

Una vittima ed un ferito sono stati estratti dalle lamiere dell’elicottero precipitato a Benevento per cause ancora tutte da definire.

Benevento, precipita un elicottero ultraleggero

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in tragedia nei pressi del campo di aviazione di Benevento, in contrada Olivola, dove un elicottero ultraleggero è precipitato improvvisamente, schiantandosi tra gli hangar. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, a bordo del velivolo si trovavano due uomini. La vittima è Pasquale Esposito, 76 anni, imprenditore originario di Airola noto nel tessuto produttivo e professionale beneventano, deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Il ferito è il pilota, un uomo di 68 anni, ex colonnello dell’Aeronautica militare ed ex presidente dell’Aeroclub di Benevento, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale “San Pio”.

Le cause restano da accertare

L’elicottero sarebbe precipitato pochi istanti dopo il decollo, per cause che restano ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi. La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa: si parla di un possibile guasto tecnico, ma saranno le verifiche sui resti del velivolo e la documentazione di volo a fornire elementi utili alle indagini. L’area del campo di aviazione resta sotto sequestro in attesa degli accertamenti.

Una tragedia che colpisce una comunità abituata a vivere il volo come passione e disciplina, e che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle attività aeronautiche leggere, dove esperienza e preparazione restano fondamentali ma non sempre sufficienti a scongiurare l’imprevedibilità degli eventi.