A Natale aveva accoltellato il nuovo compagno della ex: arrestato a Napoli

Avrebbe accoltellato il nuovo fidanzato della sua ex compagna introducendosi in casa abusivamente, poi sarebbe scappato all’estero: arrestato al suo rientro in Italia.

Accoltella il rivale per gelosia, arrestato a Napoli

Una gelosia violenta, un gesto improvviso e una corsa disperata verso la salvezza. È questo il quadro emerso dai fatti ricostruiti dai Carabinieri della Stazione Napoli Marianella e resi noti dalla Procura della Repubblica.

Nei giorni scorsi, un 50enne napoletano è stato sottoposto a fermo come indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio aggravato, dopo aver sferrato una coltellata al nuovo compagno della sua ex fidanzata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della IV Sezione “Fasce deboli”, la vicenda ha avuto origine il giorno di Natale, quando l’uomo si è introdotto abusivamente nell’abitazione della donna.

La ricostruzione dei Carabinieri

Alla vista del nuovo compagno, per motivi di gelosia, ha afferrato un coltello lungo 32 centimetri dal lavello della cucina e lo ha colpito alla schiena con forza, provocando ferite profonde. La vittima, sanguinante, è riuscita a raggiungere la vicina stazione dei Carabinieri di Marianella, dove i militari hanno immediatamente allertato il 118. Trasportato in codice rosso all’Ospedale “A. Cardarelli”, il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata.

Dopo l’aggressione, l’autore del gesto ha fatto perdere le proprie tracce, forse rifugiandosi anche fuori dal territorio nazionale, dove risulta impiegato. Il rientro nel quartiere di Piscinola è stato però fatale: i Carabinieri lo hanno individuato e fermato, dopo un breve tentativo di fuga sui balconi dei vicini, traducendolo al carcere di Poggioreale.

Il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere, confermando la gravità dei fatti. La Procura precisa che l’indagato va considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge.

Una vicenda che unisce la violenza privata e la gelosia estrema in un contesto che non smette di essere caratterizzato da episodi di cattiva gestione della fine delle relazioni.