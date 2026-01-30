Azzurra è morta a 6 anni: i genitori aiutano i bimbi malati del Santobono di Napoli

L’ospedale Santobono di Napoli celebra, attraverso un post, il nobile gesto di due genitori che dopo aver perso la loro bambina, Azzurra morta a 6 anni, hanno deciso di dare un contributo concreto per i bambini malati che ancora lottano per la vita.

Azzurra morta a 6 anni al Santobono: il gesto dei genitori

La piccola Azzurra sarebbe deceduta a seguito di una grave malattia a soli 6 anni. Era stata in cura proprio al polo pediatrico partenopeo ma purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare. Un dolore immenso per l’intero nosocomio e soprattutto per i genitori che ad oggi, nel suo ricordo, hanno voluto fare qualcosa proprio per i bimbi che vivono una situazione simile a quella di Azzurra.

“Ci sono raccolte fondi che hanno un senso molto più profondo di altre. É proprio il caso di Antonio e Angela, giovanissimi genitori della piccola Azzurra, nostra piccola paziente di appena sei anni, che oggi non è più con noi ma che è presente nel cuore e nei ricordi di chi l’ha tanto amata. Ed è proprio per Azzurra che Antonio ed Angela hanno scelto di trasformare questo immenso ed inenarrabile dolore in amore verso i tanti bambini che ancora lottano per la propria guarigione” – si legge nella nota diffusa dal Santobono.

“E così, grazie all’aiuto di una meravigliosa comunità di parenti ed amici, Antonio ed Angela hanno raccolto ben 13,359 €. per l’ Alma Mater, un luogo difficile e speciale nello stesso tempo. Un gesto di bellezza e di vera solidarietà a cui guardare con ammirazione e grande rispetto. Affinché anche il momento più difficile nella vita di una persona sia dignitoso ma ricco di amore. Grazie ad Antonio ed Angela e grazie a tutti coloro che vi hanno supportato in questo bellissimo gesto. Ringraziamo la Camera civile di Nola e Giuseppe Monda per l’importante supporto donato alla causa”.