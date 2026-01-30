Si apre una voragine a Napoli, l’asfalto cede al centro della strada: cosa è successo

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri nel Napoletano, precisamente a Bagnoli, dove si è aperta una voragine nel bel mezzo della strada.

Voragine a Bagnoli: cosa è successo

Il cedimento dell’asfalto avrebbe interessato il centro della carreggiata ma per fortuna non si registrano vittime o feriti. Soltanto pochi mesi fa, in zona, si era verificato il crollo di un edificio. Per i cittadini la voragine si legherebbe al passaggio dei camion impegnati per l’organizzazione dell’America’s Cup che passando farebbero tramare anche le case. A ciò si aggiungono le scosse di terremoto del fenomeno bradisismico.

A seguito del cedimento del manto stradale, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’immediata chiusura al traffico veicolare del tratto interessato per garantire la pubblica incolumità e permettere le operazioni di messa in sicurezza.

I tecnici di ABC (Acqua Bene Comune) sono intervenuti immediatamente per effettuare i necessari rilievi tecnici e non hanno individuato alcun danno strutturale alle fognature. La cavità, dunque, è stata riempita per riaprire la strada alla viabilità cittadina.

L’area è stata presidiata dagli operatori della Protezione Civile Comunale, impegnati nel monitoraggio della zona e nel supporto alla viabilità locale. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale per gestire i flussi di traffico e deviare la circolazione verso percorsi alternativi.