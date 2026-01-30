Rapina al supermercato poi l’inseguimento tra pedoni terrorizzati: arrestati 3 giovanissimi

Tre ragazzi sono stati fermati dai carabinieri a Casandrino a seguito di una rapina ai danni di un supermercato della zona che ha fatto scattare un vero e proprio inseguimento da parte dei militari per catturare la banda.

Casandrino, rapina al supermercato: 3 ragazzi fermati

Il colpo si è verificato in via Paolo Borsellino dove i 3 giovani, col volto coperto, hanno rapinato un supermercato. Subito dopo si sono dati alla fuga a bordo di un’auto ma uno dei militari della centrale operativa di Caivano è riuscito a segnare su un taccuino la targa.

A tutte le pattuglie viene poi girata la nota di ricerca riguradante un veicolo in piena velocità in direzione Sant’Antimo, con a bordo persone armate di coltello. Un carabiniere della tenenza di Sant’Antimo si sarebbe visto sfrecciare proprio davanti l’auto dei rapinatori e avrebbe dato il via all’inseguimento.



Oltre 6 chilometri di corsa, tra strade trafficate, marciapiedi e pedoni terrorizzati. Attorno ai fuggitivi una maglia sempre più stretta, con la sezione radiomobile di Giugliano arrivata nel senso opposto per tagliare loro ogni possibilità di procedere. La fuga è terminata con 3 freni a mano tirati e 7 sportelli spalancati.

I rapinatori hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati raggiunti dai carabinieri, più allenati e veloci. Sono finiti in manette G.S. (19 anni), G.G., domani 22enne e un 17enne. Addosso avevano i 900 euro appena sottratti alle cassiere del supermarket, un cacciavite, un coltello. Risponderanno di concorso in rapina aggravata, porto di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Sono in corso accertamenti per documentare il loro coinvolgimento in altre 4 rapine, commesse con le stesse modalità, con la stessa auto e come bersagli ancora supermercati. Tutti in carcere, il 17enne nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.