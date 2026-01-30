Torre del Greco, mamma e figlia di 10 anni investite fuori scuola: cosa è successo

Attimi di paura questa mattina a Torre del Greco dove una donna e una bambina, mamma e figlia, sarebbero state investite da un’auto nei pressi della scuola Giampietro-Romano, in via Nazionale.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la 39enne e la figlia di 10 anni stavano attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la scuola quando, improvvisamente, sarebbero state travolte da un veicolo guidato da un pensionato di 77 anni.

A soccorrere mamma e figlia sarebbero stati gli agenti di polizia municipale in servizio sul posto per vigilare il traffico veicolare all’esterno dell’istituto. Ad assistere alla scena anche altri alunni e i loro genitori.

Il 77enne avrebbe dichiarato di essere stato accecato dalla luce del sole, non accorgendosi del passaggio di mamma e figlia, pur procendendo lentamente. Sarebbe stato sottoposto anche all’alcool test risultandone negativo.

Sul posto sono intervenuti anche medici e infermieri del 118 per fornire assistenza alle vittime. In particolare la madre è stata trasportata in codice giallo presso l’Ospedale Maresca. Anche la bambina è stata accompagnata al nosocomio per accertamenti di controllo.