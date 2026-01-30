Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, risponde a Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero, che aveva messo in dubbio il valore delle abitazioni che si trovano nel comune siciliano per contestare l’entità degli aiuti da inviare a enti e popolazione.

Il sindaco di Niscemi risponde a Senaldi

Senaldi aveva affermato di essersi “fatto un giro” ed aver constatato che bastano 20 o 25mila euro per comprare una casa a Niscemi, paese caratterizzato – a suo avviso – da un “valore immobiliare molto basso”. Per tale motivo alla Sicilia, gravemente colpita dalla calamità naturale dovuta al ciclone Harry, dovrebbero andare praticamente pochi spicci.

Un modo per indirizzare l’opinione pubblica verso l’ormai nota e comprovata impostazione razzista anti meridionale dello Stato Italiano, che per i disastri avvenuti dal Garigliano in su fa in fretta a mobilitarsi e mettere a disposizione miliardi. Di quello che succede al Sud, invece, neanche se ne parla sui media nazionali, evidentemente con lo scopo di portare alla sottovalutazione dei fenomeni e negare supporto.

Alla clamorosa e obiettiva sciocchezza proferita da Senaldi ha risposto nel migliore dei modi il primo cittadino Conti: “Io pago il biglietto dell’aereo a questo signore. Venga qua a Niscemi e se trova una casa a 20mila euro la compriamo. Non so dove abiti lui, ma qui abbiamo una dignità. Non si permetta mai più”.