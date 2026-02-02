Dramma di Carnevale, crolla una parte del carro alla sfilata: bambina di 9 anni in ospedale

Attimi di paura a Sarno, in provincia di Salerno, nella mattinata di ieri quando durante la sfilata di Carnevale sarebbe ceduta una parte di un carro allegorico, causando il ferimento di una bambina di 9 anni e di altre due persone.

Carnevale Sarno, cede parte del carro: ferita bambina di 9 anni

Stando a quanto trapelato, la piccola avrebbe riportato una sospetta frattura al piede. Subito dopo l’accaduto sarebbe stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Sarno. Anche gli altri due feriti sono stati assistiti presso il nosocomio del posto. Per fortuna nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

I due adulti sono stati dimessi mentre la bambina resta ricoverata al Santobono di Napoli, dove è stata poi trasferita a seguito dei primi accertamenti. L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni in programma nella giornata di ieri.

“Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per sincerarmi delle condizioni della bambina e degli uomini rimasti coinvolti nell’incidente. Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione delle condizioni di salute dí tutti” – ha dichiarato il sindaco di Sarno, Francesco Squillante.

“Quanto accaduto impone a me come Sindaco, all’intera amministrazione, all’associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile. L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti”.