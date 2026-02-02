Benevento, orrore in famiglia: vigilante spara alla moglie dopo una lite, è grave

Una donna di 46 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata ferita da alcuni colpi di fucile esplosi dal marito, una guardia giurata di 38 anni. Il grave episodio si è verificato a Sant’Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento.

La dinamica dell’episodio a Benevento

L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, all’interno dell’abitazione dei due coniugi. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita all’addome e al fianco. Immediato l’intervento dei soccorsi: la vittima è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale del capoluogo sannita, dove resta sotto osservazione.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri, intervenuti sul posto subito dopo i fatti, ed è attualmente in custodia presso il comando provinciale di Benevento. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il contesto in cui è maturata la violenza.

Dalle prime informazioni emerse, il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti, tra cui sembrerebbe essere stata la causa del folle gesto del marito. Gli inquirenti stanno ora approfondendo la situazione familiare e le eventuali tensioni pregresse per ricostruire con precisione quanto avvenuto.

Un episodio drammatico che riaccende l’attenzione sul tema della violenza domestica, ancora troppo spesso protagonista di tragiche vicende di cronaca.