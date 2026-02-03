L’atroce omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola strappata alla vita il 26 maggio 2025, continua a scuotere l’opinione pubblica non solo per la ferocia del crimine, ma anche per l’inquietante deriva d’odio che emerge dal web.

La famiglia della vittima ha dato mandato all’avvocato Sergio Pisani, di procedere per vie legali a causa di un commento apparso su un noto gruppo Facebook locale. Nel post incriminato, l’autore giungeva a inneggiare all’assassino, l’ex fidanzato Alessio Tucci, parlando di un presunto “onore” del ragazzo e ipotizzando che la vittima avesse in qualche modo provocato la furia del suo carnefice.

La reazione social è arrivata dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Napoli Nord: il sostituto procuratore Alberto Della Valle ha fatto decadere l’ipotesi di crudeltà, definendo l’omicidio come abietto, futile ma, appunto, non crudele.

Il messaggio, “Giustizia è stata fatta, onore al ragazzo! Chissà cosa gli avrà fatto passare lei per portarlo a tanto“, è stato pubblicato all’interno della community “Sei di Afragola se…” e accompagnato da diverse emoticon, suscitando l’immediata reazione dell’amministratore del gruppo, il quale ha provveduto a segnalare il profilo responsabile ai Carabinieri della stazione locale.