Sarno, Gaetano Russo brutalmente ucciso a coltellate: fermato un uomo di 33 anni

Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il cuore di Sarno, dove uno dei volti più noti del commercio locale, Gaetano Russo, ha perso la vita in circostanze drammatiche.

Il brutale omicidio si è consumato poco dopo la mezzanotte all’interno della storica salumeria di via Paolo Falciani, trasformando quello che era un punto di riferimento del quartiere in una scena del crimine.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata raggiunta da numerosi colpi inferti con un’arma da taglio.

Il presunto aggressore, un uomo di 33 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si sarebbe barricato all’interno dell’attività commerciale subito dopo l’aggressione, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità per neutralizzarlo.

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura, stanno cercando di fare luce sul movente che ha scatenato la furia omicida.

Al momento restano aperte diverse piste: gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un tentativo di rapina finito nel sangue, ma prende corpo anche l’ipotesi di una lite improvvisa degenerata rapidamente a causa dello stato di alterazione del trentacinquenne.

La notizia della morte di Gaetano Russo ha generato un’ondata di sgomento e profondo dolore in tutta la comunità. Stimato per la sua dedizione al lavoro e per la cortesia che da decenni riservava ai suoi clienti, Russo lascia un vuoto incolmabile tra i familiari e i tanti amici che in queste ore si stringono nel ricordo di un uomo che ha dedicato la vita alla sua storica bottega alimentare.