Luisa Ranieri incanta, boom di ascolti per La Preside: quasi 5 mln di spettatori per il finale

L’ultima puntata de La Preside, andata in onda nella serata del 2 febbraio su Rai 1, si è rivelata un vero successo, attestandosi anche stavolta come programma più visto della serata in termini di ascolti.

La Preside: boom di ascolti per l’ultima puntata

Si è conclusa la serie, ambientata a Caivano ma girata in particolare a San Giovanni a Teduccio, con protagonista Luisa Ranieri nei panni della dirigente scolastica Eugenia Carfora. Una storia ispirata alle reali vicende della preside in servizio nel cuore del parco verde, attiva sul fronte della legalità e della dispersione scolastica.

Il gran finale della fiction ha appassionato ben 4.663.000 spettatori, pari al 27% di share, battendo di gran lunga la concorrenza. Subito dopo si posiziona Zelig, su Canale 5, con 2.623.000 spettatori, pari ad uno share del 20.6%.

Seguono: Lo Stato delle cose su Rai 3 con 1.012.000 spettatori ed uno share del 6.6%; Quarta Repubblica su Rete 4 con 700.000 spettatori ed uno share del 5.3%; Taken – La Vendetta su Italia 1 con 1.014.000 spettatori (share del 5.4%); John Wick 3 – Parabellum su Rai 2 con 442.000 spettatori (share del 2.4%).

Gli ultimi due episodi de La Preside si sono conclusi con la “vittoria” dei ragazzi che, nonostante tutto, sono riusciti a portare a termine le verifiche, impossessandosi nuovamente dell’alberghiero. Anche Nicola, direttamente dal carcere, riesce a sostenere l’esame superandolo con successo e perdendosi in un lungo abbraccio con la preside.