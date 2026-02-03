È napoletano uno dei Carnevali più belli d’Italia: nella Top 10 con Venezia e Viareggio

Il Carnevale di Saviano rientra nella classifica dei migliori d’Italia per l’anno 2026, conquistando la Top 10 nazionale. Un risultato emerso dall’indagine di Casinos.com che conferma il ruolo di Saviano come una delle realtà carnevalesche maggiormente riconosciute in Campania e non solo.

Carnevale di Saviano tra i migliori d’Italia: nella Top 10 del 2026

La grande festa che anima il centro di Saviano (in provincia di Napoli) nel mese di febbraio ottiene il nono posto della classifica nazionale, stilata sulla base delle recensioni dei visitatori, disponibili su Tripadvisor, aggiornate all’ultima edizione degli eventi analizzati.

L’indagine non si è limitata alla media delle valutazioni, ma ha considerato anche il numero complessivo delle recensioni e l’umore che emerge dal linguaggio e dalle espressioni utilizzate dai visitatori, per restituire una fotografia più completa dell’esperienza vissuta.

Nel caso di Saviano vengono apprezzati in particolare la qualità e la cura dei carri allegorici, spesso descritti come ben realizzati e scenograficamente efficaci, seppur non mancano alcune criticità relative soprattutto all’accoglienza.

Il bilancio finale si traduce in un punteggio di 6 su 10, che colloca il Carnevale di Saviano nella parte centrale della classifica nazionale. In vetta alla classifica dei Carnevali d’Italia 2026 si posiziona il Carnevale di Acireale, seguito da Viareggio e Sappada – Plodar Vosenòcht.

Seguono, dal quarto posto in poi: Venezia, Muggia, Larino, Mamoiada, Sciacca, San Giovanni in Persiceto, Ronciglione, Putigliano e Ivrea.