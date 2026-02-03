Spara alla moglie con il fucile dopo un litigio, il miracolo in Campania: è sveglia e respira

Migliorano le condizioni di Giulia De Luca, la donna di 46 anni aggredita a colpi di fucile dal marito nella loro abitazione di Paduli, nel Beneventano.

Paduli, ferita dal marito a colpi di fucile: come sta

Stando a quanto emerso, l’uomo, un vigilante di 37 anni, avrebbe colpito la moglie a fucilate al culmine di un litigio. L’aggressione si sarebbe verificata nella mattinata di ieri, poco dopo mezzogiorno, all’interno dell’appartamento di famiglia. Pare che i due fossero in fase di separazione.

“La paziente, ancora degente presso la Uoc Anestesia e Rianimazione è sveglia e respira spontaneamente in aria ambiente. È emodinamicamente stabile e non presenta altre insufficienze d’organo” – si legge nel bolletino medico diffuso dall’ospedale San Pio di Benevento, dove la donna è attualmente ricoverata.

“Il decorso della grave lesione penetrante riportata al braccio di sinistra sembrerebbe regolare, i drenaggi presentano perdite contenute e la cute è calda e rosea. Tuttavia esita, al momento, un grave deficit motorio legato alla lesione traumatica del plesso brachiale. In giornata la paziente verrà sottoposta ad esame ecocolordoppler per una migliore valutazione dello stato di perfusione dell’arto. Si sta valutando un eventuale nuovo intervento chirurgico per la rimozione dei corpi estranei ancora ritenuti a livello della parete addominale. La prognosi comunque resta riservata”.