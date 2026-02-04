Rissa al funerale nel Napoletano, spintoni e urla per l’addio ad un 23enne: cosa è successo

Una violenta rissa è esplosa durante un funerale che si è tenuto a Mugnano, in provincia di Napoli, davanti alla caserma dei carabinieri. Sarebbe stata la presenza dell’ex fidanzata del defunto, un ragazzo di soli 23 anni, a scatenare la violenza.

Rissa al funerale di un ragazzo a Mugnano: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane 23enne, neo laureato in Ingegneria, sarebbe deceduto dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. In occasione dell’ultimo saluto sarebbe giunta sul posto anche l’ex fidanzata per prendere parte alle esequie.

Una presenza probabilmente non gradita che avrebbe dato vita ad una violenta lite tra la giovane e i familiari del defunto. La discussione sarebbe degenerata tra spintoni, urla e colpi, sotto gli occhi increduli dei presenti.

La rissa si sarebbe verificata proprio a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Di qui l’intervento dei militari che sarebbero intervenuti per placare gli animi e ripristinare l’ordine. Una vicenda che ha scosso l’intera comunità, già provata per la perdita prematura di un giovane cittadino.