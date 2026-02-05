Intera famiglia uccisa dal monossido: padre, mamma e figli di 22 e 15 anni trovati morti

Tragedia in Toscana dove un’intera famiglia è stata stroncata dal monossido di carbonio: padre, madre e due figli sono stati ritrovati morti nella loro abitazione di Rughi, nel Comune di Porcari, in provincia di Lucca.

Lucca, intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio

Stando a quanto emerso, il bilancio è di 4 vittime ed un ferito grave, attualmente ricoverato presso l’ospedale Cisanello di Pisa. Anche tre carabinieri, giunti sul posto e intervenuti all’interno dell’abitazione, risultano lievemente intossicati.

Sul luogo del decesso sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, tentando di portare in salvo le vittime, purtroppo già decedute. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni, sua moglie di 43 e i loro figli di 22 e 15 anni. La famiglia avrebbe origini straniere, probabilmente albanesi.

Al momento non si conoscono i nomi né altri dettagli sulle vittime. La casa è situata in via Galgani. L’allarme sarebbe stato lanciato un parente, nella serata di ieri, che non riusciva a mettersi più in contatto con i membri della famiglia. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità-