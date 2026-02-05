Agguato nel Napoletano, freddato per strada con 5 colpi di pistola: è morto a 51 anni

Un agguato si è verificato nella serata di ieri ad Arzano, in provincia di Napoli, dove un uomo è morto. La vittima è Rosario Coppola, 51 anni.

Agguato ad Arzano: è morto un uomo di 51 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il 51enne sarebbe stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco. L’aggressore avrebbe puntato l’arma colpendo la vittima in più parti del corpo e causandone il decesso immediato.

In compagnia di Rosario Coppola, al momento dell’agguato, c’era anche il 25enne Antonio Persico, raggiunto da un solo proiettile al braccio destro. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasferito presso l’ospedale di Giugliano dove attualmente è sotto osservazione. Per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Sarebbero stati alcuni residenti della zona ad allertare i carabinieri. Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta della vicenda e fare chiarezza sull’accaduto.