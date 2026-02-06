Napoli in TV, le meraviglie della città in prima serata sulla Rai: quando vedere la puntata

Sabato 7 febbraio, in prima serata su Rai 3, andrà in onda una puntata speciale de La Città Ideale dedicata alla città di Napoli. Il nuovo programma di Rai Cultura, condotto da Massimiliano Ossini, celebra le meraviglie della città partenopea, tra riprese e interviste ad alcuni personaggi celebri.

La Città Ideale, una puntata speciale su Napoli: quando

Dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, Massimiliano Ossini, insieme a Maria Grazia Cucinotta, Lello Arena, Massimiliano Fuksas, Danilo Rea, Massimiliano Gallo e Daniela Ferolla, apre un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale.

L’ultima puntata, in programma il 7 febbraio, sarà incentrata su Napoli, città complessa e stratificata, dove storia, arte e vita quotidiana convivono in modo unico e il patrimonio culturale può diventare una risorsa concreta per il presente e il futuro.

Dall’archeologia diffusa dei Campi Flegrei, Napoli emerge come un territorio in cui il passato continua a parlare con la città contemporanea. Il racconto prosegue nella metropolitana artistica, prima in Italia, dove architettura, arte e funzionalità hanno trasformato il trasporto pubblico in un’esperienza culturale internazionale.

La puntata dà voce a protagonisti della cultura e dello spettacolo che hanno scelto Napoli come luogo di progetto e di impegno: dall’arte di Jago nel Rione Sanità, esempio di rigenerazione culturale e sociale, a San Giovanni a Teduccio, dove teatro, cinema e partecipazione civile diventano strumenti di rigenerazione cittadina.

Un momento centrale della puntata è dedicato a Massimo Troisi attraverso i ricordi e le testimonianze di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, per raccontare una comicità capace di restituire Napoli al pubblico con ironia, umanità e profondità. La narrazione è accompagnata dalle improvvisazioni jazz di Danilo Rea che nel corso della puntata racconta Napoli anche attraverso il pianoforte. Tra musica, cucina e storie di comunità, La Città Ideale racconta Napoli come una città in continuo movimento, dove la bellezza non è solo eredità del passato, ma un processo vivo e attuale.