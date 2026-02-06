ALLERTA METEO prorogata in Campania ma solo su alcune zone: dove e fino a quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo che sarà valido fino alle ore 14:00 di domani, sabato 7 febbraio, soltanto su alcune zone del territorio.

Allerta meteo in Campania prorogata: dove e fino a quando

L’allerta sarà prorogata sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 8 (Basso Cilento) per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio in cui i terreni sono saturi e resi fragili dalle precipitazioni di questi giorni. Pertanto l’avviso è valido anche in assenza di precipitazioni.

Fino alle 23.59 di oggi resta in vigore l’allerta meteo Gialla per temporali su tutta la Campania. Dalla mezzanotte fino alle 14:00 di domani, 7 febbraio, permane l’allerta Gialla per possibili isolate precipitazioni e soprattutto per il rischio idrogeologico residuo solo sulle zone 3 e 8.