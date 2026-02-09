É morta Patrizia De Blanck, la contessa della TV. La figlia: “Una devastante malattia”

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Patrizia De Blanck, la celebre contessa della televisione italiana che si è spenta all’età di 85 anni. Ad annunciarne la dipartita è stata sua figlia, Giada De Blanck.

Morta Patrizia De Blanck: aveva 85 anni

Nel corso della sua carriera televisiva, la De Blanck ha preso parte a diversi programmi televisivi: da Il Musichiere a Chiambretti c’è, passando per Domenica In. Ha partecipato anche come concorrente per i reality L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. Insieme alla figlia, nel 2011, è apparsa anche nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina. La contessa si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore” – si legge nel post diffuso sui social dalla figlia.

“Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura ,determinazione e dedizione , e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla …Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo”.

“Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”.