Si schiantano in strada, tragedia in Campania: Andrea è morto a 17 anni, l’amico è grave

Tragedia ad Alife, in provincia di Caserta, dove a seguito di un grave incidente i moto è morto Andrea, un ragazzo di soli 17 anni.

Incidente Alife: è morto un ragazzo di 17 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il giovane era a bordo di una moto in compagnia di un suo amico 19enne quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo sarebbe uscito di strada, schiantandosi contro un muro.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno fornito i primi soccorsi ai ragazzi. Per Andrea, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Piedimonte Matese per le gravi lesioni riportate nell’impatto. L’amico è ricoverato in gravi condizioni e, al momento, non si hanno aggiornamenti sul suo quadro clinico.

Intanto proseguono le indagini del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Andrea frequentava l’istituto superiore De Franchis di Piedimonte Matese ed aveva una grande passione per il pugilato.

“Con profondo dolore la comunità scolastica dell’IIS De Franchis ricorda Andrea, alunno della classe 2ª DS. Andrea era un ragazzo buono e gioioso, capace di portare luce e sorrisi con la sua presenza, lasciando un segno autentico nel cuore di compagni e docenti. La sua vitalità, la curiosità e l’entusiasmo resteranno un ricordo vivo e prezioso per tutti noi. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, condividendone il dolore e custodendo il ricordo di Andrea con profonda gratitudine. Ciao Andrea, continuerai a vivere nei nostri pensieri e nei nostri cuori” – si legge nella nota diffusa dall’ISS De Franchis.

“Tutto lo staff, i tecnici ed atleti della Pugilistica Matesina si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Grillo-Natale per la scomparsa del caro Andrea. Ciao Andrea un abbraccio da tutti noi. Ti ricorderemo così, sempre allegro e sorridente” – è l’addio della Pugilistica Matesina.