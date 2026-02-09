Giornalisti spagnoli incantati da Napoli: la bellezza della città sui principali quotidiani del mondo

Napoli continua ad affermarsi nel panorama turistico mondiale come una delle mete più suggestive e amate, divenendo protagonista su alcuni quotidiani e riviste straniere, tra le più prestigiose in Europa: accolti dall’Assessora al Turismo Teresa Armato, i giornalisti spagnoli hanno visitato il centro partenopeo, rimanendone estasiati, per dedicare articoli e contenuti alla città.

Giornalisti spagnoli incantati da Napoli: l’assessora al Turismo

“Napoli ha incantato, con la sua forte identità e la sua grande bellezza, i giornalisti spagnoli protagonisti del press tour organizzato dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con la DMO. Nelle prossime settimane la nostra città sarà raccontata sui principali quotidiani e sulle più importanti riviste dedicate al turismo” – si legge nella nota dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Attraverso un itinerario guidato, riservato alla stampa, i giornalisti hanno potuto ammirare alcune meraviglie della città, visitandone i principali musei, perdendosi tra le stradine costellate di murales, sognando dinanzi alla vista del Golfo sul lungomare partenopeo.

“Quando ho accolto e dato il benvenuto ai giornalisti spagnoli che avrebbero visitato la città per tre giorni, avevo augurato loro di tornare a casa non solo con immagini e appunti ma anche con una comprensione più profonda dell’anima di Napoli” – ha dichiarato l’assessora Teresa Armato.

“E’ andata proprio così, come testimoniato dalla mail ricevuta dall’ENIT Madrid in cui ci hanno raccontato l’entusiasmo dei giornalisti rientrati in Spagna. Ora aspettiamo di leggere le loro emozioni e i loro racconti sulle colonne dei giornali spagnoli”.