Arriva il Vortice di San Valentino: tra forti temporali, aria freddissima e neve in Campania

Prosegue l’ondata di maltempo che, stando alle previsioni meteo, darà il via ad una nuova intensa perturbazione nei prossimi giorni con l’arrivo del vortice di San Valentino.

Meteo, arriva il Vortice di San Valentino: freddo al Sud

Secondo le stime de Il Meteo, l’instabilità che caratterizzerà la settimana si estenderà fino al weekend, aprendo la strada ad un vero e proprio colpo di scena climatico. In particolare sabato 14 febbraio un ciclone perturbato avanzerà verso la Sardegna e le regioni meridionali. Si tratta del cosiddetto vortice di San Valentino che, causando un rinforzo dei venti, determinerà una fase di diffuso maltempo al Nord-Est e su gran parte del Centro-Sud.

Le Regioni più colpite saranno soprattutto la Campania e la Calabria che dovranno fare i conti con piogge abbondanti e intense, soprattutto lungo le coste. Anche la neve tornerà ad imbiancare i rilievi fino a bassa quota in alcune zone.

Domenica 15 febbraio le correnti si rafforzeranno ulteriormente provocando ancora piogge e nevicate fino a bassa quota sui rilievi del Centro e, verso sera, su quelli campani. Il tutto accompagnato dall’arrivo di aria freddissima che darà il via ad un repentino calo delle temperature, inaugurando una nuova parentesi di gelo.

L’inverno, dunque, torna a risvegliarsi dopo un periodo altalenante, tra maltempo e schiarite, pronto a segnare la meta di questo mese di febbraio. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possono confermare o smentire la proiezione attuale.