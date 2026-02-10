Bambina di 2 anni trovata morta in casa, lividi e ferite sul corpo: arrestata la mamma

Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove una bambina di soli 2 anni è stata ritrovata morta in casa. A finire in manette, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, è stata la madre della piccola.

Bordighera, bambina trovata morta a casa: madre arrestata

Stando a quanto emerso, all’arrivo dei soccorsi, la bambina giaceva già priva di vita sul suo lettino. A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla: i sanitari non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Di qui l’avvio delle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

La madre avrebbe raccontato che nei giorni precedenti la figlia sarebbe caduta, giustificando in questo modo alcune ferite sul suo corpo. Il medico legale, tuttavia, avrebbe riconosciuto numerosi traumi volontari sul corpo della piccola, tra lividi e lesioni provocate da oggetti contundenti, che secondo la procura non si sarebbe procurata con una semplice caduta.

La donna avrebbe categoricamente negato un suo eventuale coinvolgimento nel decesso della piccola ma la sua ricostruzione sarebbe stata smentita anche dall’analisi dei suoi spostamenti, effettuata grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Attualmente la donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale ma ulteriori indagini saranno svolte per appurare le eventuali responsabilità della madre. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità per la perdita di una piccola cittadina di soli 2 anni.