Napoli è la città più dolce d’Italia, specialità che incantano il mondo: batte Roma e Milano

Napoli conquista il titolo di città più golosa d’Italia collocandosi al primo posto della classifica relativa al fatturato e al numero delle imprese operanti nel settore dei dolci. I dati emergono dall’ultimo bilancio del Registro delle Imprese, reso noto da Il Mattino.

Dolci e specialità, Napoli batte tutti: al primo posto in Italia

Tra babà, sfogliatelle, creme spalmabili e cioccolato artigianale, la città partenopea raggiunge ancora una volta l’eccellenza a tavola, battendo le più grandi città d’Italia. Nell’ultimo anno il fatturato delle aziende dolciarie ha raggiunto la cifra di 8 miliardi, consentendo alla città di collocarsi al primo posto nazionale per numero di attività.

Napoli è in vetta con 943 aziende, seguita da Roma con 571 e Milano 410. La Top 10 include anche un’altra città della Campania: si tratta di Salerno che si posiziona al sesto posto con 288 imprese. Il bilancio prende in considerazione sia le multinazionali che le realtà artigianali che si concentrano soprattutto in Campania, Lombardia e Piemonte.

Del resto, in fatto di cibo, Napoli ha primeggiato anche in una delle classifiche più prestigiose a livello internazionale, quella stilata da Taste Atlas, una delle più celebri guide del mondo del food. Napoli è stata, infatti, incoronata tra le 100 città del mondo dove si mangia meglio anche per la stagione 2025/2026.

La città partenopea batte tutte le più grandi metropoli del mondo tra pizze, spaghetti alle vongole. sfogliatelle, zeppole e gnocchi alla sorrentina. A completare il podio altre due città italiane: Milano e Bologna. A chiudere la Top 10, in ordine: Firenze, Mumbai (India), Genova, Parigi, Vienna, Roma e Lima (Perù). Tra i ristoranti più apprezzati di Napoli: Pizzeria Starita a Materdei, Antica Trattoria e Pizzeria da Donato, Gino e Toto Sorbillo, 50 Kalò, Antico Forno delle Sfogliatelle Calde Fratelli Attanasio.