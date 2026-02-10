A 14 anni lotta contro una grave malattia, il sogno di Pasquale: vuole incontrare Geolier

Sta circolando sul web l’appello di Pasquale, un ragazzo di 14 anni che ogni giorno lotta con coraggio e determinazione contro la sua malattia portando nel cuore un grande sogno: quello di poter incontrare da vicino il suo idolo Geolier.

La malattia e il sogno di vedere Geolier: l’appello per Pasquale

Pasquale vive a Napoli ed è un giovane adolescente la cui vita è stata in salita fin dal primo respiro. Nato prematuro e convivente con un idrocefalo post-emorragico, affronta ogni giorno sfide enormi con una tenacia che lascia tutti senza parole.

Per lui la musica non è soltanto un semplice passatempo ma una vera e propria ancora di salvezza. In particolare, le canzoni del rapper napoletano Geolier sono diventate la colonna sonora della sua lotta quotidiana: parole e ritmi che lo accompagnano nelle terapie, che lo motivano e lo fanno sentire meno solo.

Per questo, proprio nella sua cameretta, ha voluto far realizzare un murales che raffigura l’artista, un modo per Pasquale di svegliarsi con la carica necessaria per affrontare la giornata. Ma quello che realmente riempirebbe di gioia il piccolo guerriero sarebbe un incontro dal vivo con Geolier. Per stringergli la mano, per dirgli “grazie” per essergli stato vicino, seppur attraverso le cuffie, nei momenti più bui.

Parte da qui l’iniziativa di solidarietà lanciata dall’Associazione Idee e Concretezza insieme alla Misericordia di Napoli Sanità, che ha ricevuto l’appoggio del conduttore radiofonico Gianni Simioli e del deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Quando la musica incontra la solidarietà, può accadere qualcosa di magico. Pasquale è un guerriero di 14 anni che ci insegna cosa significhi non arrendersi mai. Geolier è un artista che ha dimostrato più volte di avere un cuore grande e un legame viscerale con la sua gente e con chi soffre” – hanno dichiarato Simioli e Borrelli.

“Facciamo appello alla sensibilità di Geolier e del suo staff affinché questo incontro possa avvenire al più presto. Per Pasquale non sarebbe solo un momento di gioia, ma una spinta incredibile per continuare a combattere la sua battaglia. Napoli è una città di cuore e sono certo che questa richiesta non resterà inascoltata. Noi siamo al fianco dell’Associazione Idee e Concretezza e della Misericordia: facciamo in modo che questo sogno diventi realtà.”