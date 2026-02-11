Napoli, svolta storica: l’Italia prende il comando della base NATO. Gli USA cedono il testimone
Feb 11, 2026 - Redazione Vesuviolive
Una giornata destinata a restare negli annali della diplomazia internazionale e della difesa. Dopo decenni di leadership statunitense, gli Stati Uniti hanno ufficialmente ceduto il comando della Base NATO di Napoli (JFC Naples) all’Italia.
Si tratta di un passaggio di consegne epocale che sposta gli equilibri della gestione operativa nel Mediterraneo e nel “Fianco Sud” dell’Alleanza Atlantica.
Il cuore della strategia mediterranea
La base di Napoli, situata nel complesso di Lago Patria, è da sempre uno dei pilastri della sicurezza internazionale.
Da questo centro di comando vengono coordinate le operazioni NATO non solo nel Mediterraneo, ma anche nei Balcani e in aree calde dell’Africa e del Medio Oriente.
Fino ad oggi, il comando era stato stabilmente affidato a un Ammiraglio statunitense, che ricopriva contemporaneamente il ruolo di comandante delle Forze Navali USA in Europa e in Africa.
Il passaggio a un alto ufficiale italiano rappresenta non solo un riconoscimento dell’eccellenza delle nostre Forze Armate, ma anche una rinnovata fiducia degli Alleati nel ruolo dell’Italia come “custode” della stabilità nell’area.
Le ragioni del cambiamento
Il passaggio di testimone si inserisce in un quadro di profonda riorganizzazione della NATO, spinta dalla necessità di rispondere con maggiore flessibilità alle minacce ibride e alle crisi regionali.
L’Italia assume una responsabilità diretta in un quadrante geografico che considera vitale per i propri interessi nazionali.
La scelta riflette la volontà di bilanciare le responsabilità tra i Paesi membri, con gli USA che mantengono il controllo su altri settori critici pur garantendo il massimo supporto logistico e tecnologico a Napoli.
Un segnale per il territorio
L’insediamento di un comando a guida italiana a Lago Patria ha anche una forte valenza simbolica per la città di Napoli. Il legame tra la metropoli e la NATO, iniziato nel secondo dopoguerra, entra in una nuova fase di maturità.
La base continuerà a essere un motore economico e un centro multiculturale d’eccellenza, ma ora sotto una bandiera che parla (anche) la lingua del Paese ospitante.
“È un momento di immenso orgoglio per l’Italia,” commentano fonti della Difesa. “Assumere la guida del JFC Naples significa essere pronti a gestire le sfide globali che partono dal nostro mare.“